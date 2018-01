Inbraak in school en turnvereniging in Berchem

In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken in de lagere school in de Bikschotelaan in Berchem.

Ook in het clublokaal van de plaatselijkeĀ turnvereniging werd ingebroken. De toegangsdeur van het clublokaal werd opengebroken en de gehele school werd doorzocht. In het clublokaal werd 80 euro buitgemaakt. De dieven dronken ook een flesje fanta en aten een zakje chips leeg. Het labo kwam ter plaatse voor onderzoek. Voorlopig zijn er nog geen verdachten.