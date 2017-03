Inbraak in viswinkel

En Aswoensdag is ook het moment waarop in de Carolus Borremeuskerk de schilderijwissel plaatsvindt. Het is een traditie die al bijna 400 jaar oud is. Drie keer per jaar wordt het monumentale schilderij achter het altaar vervangen en dat gebeurt met een ingenieus systeem dat in 1621 werd ontworpen door de Jezuïeten. En die technologie van toen functioneert nog steeds, al is de schilderijwissel wel een precisiewerkje...