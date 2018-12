Inbraak via keldergat in Prinsstraat

In Antwerpen is sinds kort de eerste bitcoinwinkel van het land geopend. Bitcoins zijn digitale munten die vaak gebruikt worden als alternatief betalingssysteem. In het Cryptohuis - want zo heet de winkel - kan je advies vragen over hoe je het best bitcoins kan kopen of hoe je ze kan beleggen. Sommige experts waarschuwen wel dat dit puur bedrog zou zijn.