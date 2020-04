Inbreker aangehouden die met gestolen loper studentenkoten leegroofde

Een week geleden werd aan de Paardenmarkt een rugzak gestolen met daarin de lopers van ruim 300 Antwerpse studentenkoten. Meteen werd gevreesd dat de dief van deze sleutels misbruik zou maken. De politie kwam de dader echter snel op het spoor. Gisteren werd de 41-jarige man opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

De rugzak bevatte sleutels en lopers van alle studentenhuizen en -koten van de firma Room to Bloom. De poetsvrouw van het bedrijf was op 20 april aan het werk in een van de koten op de Paardenmarkt toen een onbekende verdachte met haar rugzak aan de haal ging. Op 24 april deden twee slachtoffers aangifte van diefstallen uit hun kot in de Blindestraat. De link met de gestolen lopers werd snel gelegd. Gelukkig bleken er camerabeelden ter beschikking. De foto van de verdachte werd verspreid binnen alle operationele diensten van Politie Antwerpen.

Huiszoeking

Op 28 april patrouilleerde een ploeg van de mobiele eenheid door de studentenbuurt met de bedoeling gericht op zoek te gaan naar de verdachte. Ze herkenden de man van eerdere feiten en konden hem snel aantreffen in een gebouw in de Venusstraat waar hij een studio huurt. Hij werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Intussen voerden speurders van de lokale recherche in opdracht van de onderzoeksrechter een huiszoeking uit in de woning.

Gestolen voorwerpen

Er werd inbrekersmateriaal aangetroffen en verschillende voorwerpen die vermoedelijk gestolen zijn. Het gaat om:

Een aanzienlijke hoeveelheid juwelen

3 spelconsoles van PlayStation en Xbox

2 spiegelreflexcamera’s

2 sleutelbossen met lopers/sleutels

4 nieuwe autobanden op velg

Verschillende rugzakken met inhoud (kledij, zonnebril, portefeuilles …)

Tablets en laptops

2 skateboards

De autobanden bleken afkomstig van een diefstal op 15 april uit een gemeenschappelijke garage van een pand aan de Prinsesstraat. De verdachte legde intussen bekentenissen af bij de onderzoeksrechter. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

(Bericht en foto : Politie Antwerpen)