Inbreker beweert dat hij inbraak voorkwam

De staking van de loodsen in de Antwerpse haven is voorbij. Ook het sluizencomplex op het Albertkanaal wordt terug vrijgegeven. Om half zes vanavond bereikten Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans en de vakbonden daar een akkoord over. Ook de grote stakingsdag nu vrijdag wordt afgeblazen. Alle loodsen legden vanochtend het werk neer. 55 schepen lagen vast in de Antwerpse haven, 30 binnenschepen konden niet verder. Eén cruiseschip werd afgeleid naar Amsterdam. Een ander cruiseschip dat nu nog aan de Scheldekaaien lag, kon alsnog vertrekken.