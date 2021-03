Inbreker gevat dankzij getuige

Het Parket van Antwerpen heeft sinds afgelopen zomer al 70 gevallen van phishing ontdekt. De slachtoffers zijn gemiddeld 21.000 euro kwijt. Ondanks de vele waarschuwingen lopen nog steeds veel mensen in de val van phishing. Het parket benadrukt nogmaals om nooit persoonlijke bankgegevens uit te wisselen per mail of per telefoon. Ook whaling, een andere vorm van oplichting komt steeds vaker voor.