Inbreker gevat in fietsenberging

In de Joossensgang in de wijk Dam verwittigde een bewoner vannacht de politie toen hij verdachte geluiden hoorde in de gemeenschappelijke bergingsruimte van een appartementsgebouw.

Er werden meteen interventiepatrouilles aangestuurd. Die konden ter plaatse een man aantreffen die in het bezit was van een knipmes en verschillende materialen die gebruikt konden worden of mee in te breken (koevoet, slijpschijf,...). De deur van de berging was geforceerd en de man had een elektrische fiets in de hand, afkomstig uit de berging. De man werd meteen gearresteerd, het inbrekersmateriaal en de fiets werden hem afgenomen.

(foto : Google Street View)