Inbreker in kerk tot twee keer toe gevat

De Heilige Geestkerk op de Mechelsesteenweg kreeg woensdagnamiddag twee keer ongewenst bezoek over de vloer.

Een parochielid contacteerde de politie toen ze een man betrapten die in de kantoren rondhing. De man had enveloppes opengescheurd, schuiven doorzocht en een kassa verplaatst. De man kon geen geld buitmaken en werd door de verantwoordelijke aan de deur gezet. Enkele uren later werd de politie opnieuw gecontacteerd door de parochieverantwoordelijke omdat dezelfde verdachte in de kerk rondhing in de buurt van de offerblokken. De politie kwam ter plaatse en nam de man mee voor ondervraging. Hij bleek gekend voor meer dan 100 strafrechtelijke feiten tussen 1994 en 2018.