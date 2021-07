Inbreker in wagen blijkt nog piepjong

Donderdagavond rond 23 uur kon de politie van de zone Grens een dader van een inbraak in een voertuig op heterdaad betrappen. De eigenaar van het voertuig was onderweg naar zijn auto in de Sint Antoniusstraat te Essen. Hij trof daar een onbekende man die hem een sigaret vroeg. Toen hij later de inbraak in zijn voertuig zag, merkte hij dat de man ineens verdwenen is.

Het slachtoffer verwittigde daarop de politie en ging samen met een vriend op zoek naar de dader. Ze kondende dader in de Kerkstraat staande houden waar de politieploegen de man kunnen arresteren.

De man bleek nog een jongen: het ging om een amper 16-jarige dader. Die werd overgedragen aan het parket van Antwerpen. De gestolen eigendommen worden teruggevonden en aan het slachtoffer terugbezorgd.