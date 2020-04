Inbreker op heterdaad betrapt in school

De politie heeft een inbreker in een school kunnen aanhouden, dankzij een tip van een alerte getuige.

Woensdagnacht verwittigde een getuige de politie omdat hij een inbreker had gezien in een schoolgebouw in de Offerandestraat. De man kon zien hoe de verdachte de deur intrapte en het gebouw betrad. Bij aankomst van de politie was het alarm duidelijk te horen en kon er schade aan de deur vastgesteld worden. De verdachte (19) werd binnen aangetroffen en kon zonder problemen gearresteerd worden. Hij had geen buit kunnen maken. De jonge kerel werd overgebracht naar het politiekantoor voor verhoor.

(foto Google Street View)