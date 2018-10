Inbreker opgevist uit het Lobroekdok

Op de Slachthuislaan werden afgelopen nacht drie verdachten gevat na een inbraak in een drankenhandel. De politie werd verwittigd door het bewakingsbedrijf, dat de verdachten via de veiligheidscamera's had opgemerkt.

Eén verdachte (24) werd bij aankomst van de politie gevat toen hij richting Lotto Arena probeerde vluchten. Een tweede (21) werd aan het uiteinde van het Lobroekdok gearresteerd. Hij zat in een camionette te wachten en kon zijn nachtelijke uitstap niet verklaren. De derde (29) bevond zich bij aankomst van de politie in het Lobroekdok, waar hij zich zonder succes probeerde verstoppen. Hij werd op het droge gearresteerd.

In het pand werden verschillende sporen van inbraak vastgesteld. Het labo zal deze verder onderzoeken. Er werd op de parking ook een auto met Nederlandse nummerplaat gevonden die gelinkt kon worden aan de verdachten. De camionette en de auto werden in beslag genomen voor sporenonderzoek. De drie verdachten werden ondergebracht in de cel in afwachting van hun voorleiding.

(Bron : Lokale Politie Antwerpen)

(Foto van Lobroekdok : Google Maps)