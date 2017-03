Inbreker veroorzaakt brandje

In de Toekomststraat in Borgerhout werd vanochtend een inbreker opgepakt. De man van 32 had zich in een verzegeld café toegang verschaft en een kleine brand gesticht. Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, zagen ze dat de kapotte voordeur opnieuw beschadigd was.

Wanneer de patrouille het pand binnenkwam, zagen de inspecteurs dat verschillende kasten en ook een bingokast waren opgebroken. Een bingokast had ook vuur gevat. Daardoor hing er veel rook in het pand en werd de brandweer opgeroepen. De inbreker had zich achter de toch verstopt. Hij werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De bewoners van de bovenliggende appartementen moesten wel even hun woning verlaten omdat er gevaar was voor CO-vergiftiging.

(Foto : Google Street View)