Inbreker verstopt zich in toilet

Op de Antwerpse Linker -en Rechteroever komen binnenkort nieuwe windturbines. Dat maakte minister van Energie Bart Tommelein vanochtend bekend. Niet toevallig vandaag, want 15 juni is wereldwijd de Dag van de Wind. Vlaanderen heeft dit jaar de kaap van 1000 megawatt aan windenergie, genoeg voor zo'n 650 000 gezinnen, gerond, en dat is meteen een record. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is dan ook meer dan enthousiast. Hij was vanochtend in de Antwerpse haven om een nieuwe windturbine van het bedrijf Vleemo in te wijden.