Inbrekers aan de haal met een schoolbord

Dieven hebben in een leegstaande school een schoolbord meegenomen.

Gisterochtend stelde een medewerker van de stad Antwerpen een inbraak vast in een leegstaand schoolgebouw in de Monnikenhofstraat in Berendrecht. Onbekenden hadden verschillende ramen en deuren beschadigd en zichzelf toegang verschaft tot het pand. Bovendien was er graffiti gespoten en hadden de verdachten verschillende zaken gestolen. Hun buit betrof 3 spoelbakken, een schoolbord, een prikbord en 2 loodbatterijen. Er werden ook verschillende elektriciteitsdraden uit de muur getrokken en gestript. Deze lagen opgerold op de grond, klaar om later te worden opgehaald. De politie is een onderzoek gestart.

(foto : Pixabay)