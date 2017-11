Inbrekers drinken glas Whisky en stelen geld

Een eetcafé aan de Bredabaan kreeg inbrekers over de vloer. Een voorbijganger had 's morgens gezien dat de toegangsdeur van het pand geforceerd was en liet de politie komen. Het raam van de deur was volledig vernield. Via een groot gat konden de dieven de zaak betreden. Een van de spelautomaten werd geforceerd, maar de dieven konden er geen geld uit stelen. Dat konden ze wel elders in de zaak. Ze namen ook nog even de tijd om een glas Whisky te drinken. De politie zal de camerabeelden bekijken.