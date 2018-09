Inbrekers duiken op in koffer

De prijs van een studentenkamer in Antwerpen is voor het eerst in jaren lichtjes gedaald. Gemiddeld betaal je zo'n 380 euro. Maar 80 procent van de kamers in Antwerpen is op dit moment bezet. En dat is niet nieuw, maar voor het eerst is er nu dus ook een effect op de prijzen. Zo goed als alle studentenkamers in Antwerpen zijn sinds kort gecontroleerd op veiligheid, enkele werden onmiddellijk van de markt gehaald en een twintigtal verhuurders kreeg een jaar de tijd om de nodige aanpassingen te doen.