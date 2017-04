Inbrekers gevat

De Politie heeft gisteravond enkele inbrekers kunnen inrekenen.

Iets na half 11 merkte een politiepatrouille op het kruispunt van de Valaardreef met de Jules Moretuslei een wagen op die zich met hoge snelheid verplaatste. De chauffeur negeerde ook het rode stoplicht op een gevaarlijk kruispunt. Er volgde meteen een achtervolging. Wat verder, in de Generaal Lemanstraat, kon de politie het vluchtende voertuig klemrijden. De drie inzittenden werden in bedwang gehouden tot de extra ploegen aankwamen om bijstand te leveren.

Wanneer de politie de drie inzittenden van het voertuig controleerde, liep er een melding binnen van een inbraak iets eerder aan de Valaardreef. De bewoner stond er oog in oog met drie inbrekers. Omdat in het onderschepte voertuig inbrekersmateriaal gevonden was, en ook spullen die in aanmerking kwamen als buit van een inbraak, ging de politie over tot de arrestatie van de drie personen in de wagen.