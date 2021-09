Inbrekers gevat dankzij hulp van politiehelikopter bij marathon

Twee mannen die zaterdag hadden ingebroken in een woning in de Van Putlei in Antwerpen, zijn gevat na een achtervolging. Na de inbraak vluchtten ze weg, maar ze werden gespot door de politiehelikopter die voor de Antwerp Night Marathon in de lucht hing.

Na een eerste inbraak in de Van Putlei probeerden de twee mannen ook een tweede woning in dezelfde straat te betreden. Ze werden opgemerkt terwijl ze op een tuinmuur liepen. Het snelleresponsteam van de politie kwam ter plaatse en merkte de mannen op in de Arthur Goemaerelei.

De twee verdachten splitsten zich daarop op. Een van de twee stak de Singel over en verborg zich in de groene berm tussen de Singel en de spoorlijn naar Gent. Daar werd hij snel in beeld gebracht door de helikopter van de federale politie, die boven de stad vloog voor de Antwerp Night Marathon. De man kon gearresteerd worden. Ook de tweede verdachte kon niet ontsnappen.

“De mannen waren in het bezit van inbrekersmateriaal en verschillende juwelen, vermoedelijk buitgemaakt tijdens een inbraak. De twee verdachten werden gearresteerd en alle spullen werden in beslag genomen voor verder onderzoek”, klinkt het bij de politie.

(Themabeeld: © Belga)