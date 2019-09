Inbrekers hebben afgelopen nacht een spectaculaire diefstal gepleegd in een juwelierszaak op de hoek van de Lange Kievitstraat in Antwerpen. Ze maakten een gat in de muur bij de buren en konden zo binnendringen in het pand. In totaal maakten ze voor bijna 300.000 euro aan gouden sieraden buit.