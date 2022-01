Inbrekers in Berchem op heterdaad betrapt door alerte buurman

In Berchem in de wijk Zurenborg heeft de politie vanmorgen drie inbrekers op heterdaad betrapt en opgepakt. Ze waren binnengedrongen in een huis waarvan de bewoners op reis waren. Een buurman merkte in de Generaal Capiaumontstraat de inbraak op en verwittigde de politie. De inbrekers sloegen meteen op de vlucht. De politie kon een van hen op straat vatten, hij had spullen van de inbraak op zak. Een tweede en een derde verdachte werden opgepakt in een pand in Deurne waar de politie recent nog een controle deed. In dat huis lag ook buit van eerdere inbraken of diefstallen. Het trio dat werd opgepakt verblijft illegaal in ons land.