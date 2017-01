Inbrekers ingerekend in Berchem

Twee mannen die hebben geprobeerd in te breken in Berchem, werden door de politie opgepakt.

Vannacht, rond 3 uur, werd de politie opgeroepen voor een inbraakpoging in de Mevrouw Courtmansstraat. Toen de patrouille aankwam, waren de verdachten inmiddels weggevlucht in de richting van de Elisabethlaan. De inspecteurs hadden een van de mannen bijna te pakken, maar die wierp een rugzak in het gezicht van een van een agent, waarna hij wegvluchtte en over de afsluiting van het kerkhof sprong.

De inspecteurs gingen op het kerkhof op zoek naar de verdwenen man. Intussen had een andere patrouille een tweede verdachte opgepakt op de hoek van de Elisabethlaan en de Troyentenhoflaan. Een derde team politiemensen kon even daarna de weggevluchtte man vanachter een grafzerk plukken. Beide mannen werden voor verder onderzoek meegenomen naar het politiekantoor. De Rus had nog een bevel tot gevangenneming op zijn naam staan. Beiden werden vandaag voorgeleid.