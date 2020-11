Inbrekers proberen drugs te stelen uit loods Antwerpse douane

Inbrekers hebben drugs proberen stelen uit de loods van de Antwerpse douane. dat schrijft Gazet Van Antwerpen vandaag. Ze maakten geen buit, toen het alarm afging zijn ze weggevlucht. De politie heeft onlangs twee verdachten kunnen arresteren voor de inbraak die al geruime tijd geleden gebeurde.

Op het moment van de inbraak lag zo'n 500 kilo cocaïne in de loods van de FOD Financiën. Daar bewaart de douane de drugs die ze in beslag hebben genomen, tot ze in een verbrandingsoven kunnen vernietigd worden. De kans is groot dat de inbraak gebeurde op vraag van een drugsbende. De politie kon twee verdachten arresteren, of er meer verdachten zijn is niet duidelijk. Een van de twee zat al in de gevangenis in de Begijnenstraat voor andere feiten. De andere verdachte wacht vanuit een Nederlandse cel op een overlevering aan ons land.

(foto © Belga)