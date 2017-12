In de loop van vrijdag werd er ingebroken in de lokalen van het Rode Kruis in de Sterlingerstraat in Borgerhout. De dader forceerde een toegangsdeur, die net nieuw was, vermits er in de lokalen verbouwingen bezig zijn. De inbreker ging aan de haal met een automatische externe defibrillator (aed). Of er verder nog iets werd buitgemaakt, wordt nog onderzocht. De liefhebber van medische apparatuur wordt opgespoord.

Foto Belga