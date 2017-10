Inbrekers vluchten weg nadat alarm afgaat

Vannacht werd er ingebroken in een winkel aan de Herentalsebaan. Omstreeks 4 uur hoorde een getuige dat de poort van de parking werd geopend.

Enkele seconden later ging het alarm van de zaak af en liepen drie mannen weg in de richting van de Boterlaarbaan via het steegje tussen de voetbalvelden. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de mannen een raam van de winkel hadden geforceerd, waardoor het alarm was afgegaan. Het gerechtelijke lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.