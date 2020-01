"Incidenten oudejaarsnacht waren georkestreerd. Er werd gratis gevaarlijk vuurwerk uitgedeeld"

Er zit te weinig vis in de Schelde en de Rupel en de vis die er zit is te zwaar vervuild om de otter er definitief te laten terugkeren. Het zal dus inspanningen vergen om ervoor te zorgen dat de otters er terug kunnen leven. Natuurorganisaties en minister van Omgeving Zuhal Demir geloven alvast erin. In Rumst, vlakbij de Rupel komt er bijvoorbeeld een otter-corridor onder de weg die moet voorkomen dat otters er worden doodgereden.