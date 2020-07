Indische neushoorn geboren in ZOO Planckendael

Indische neushoorn Karamat schonk gisteren het leven aan een flinke dochter. Het jong staat al te popelen om rond te rennen in het buitenverblijf vlak bij de ingang van de dierentuin. Bij mooi weer, kan het al buiten komen piepen! Goed nieuws voor deze bedreigde diersoort.

Zestien maanden. Zolang duurde het voor de zwangere Karamat haar jong op de wereld zette. “Maar toen we haar vruchtblaas rond half tien in de ochtend zagen, ging de bevalling echt super vlot. Vijf minuten en floep, het was er”, vertelt verzorger Jolien. Het mag dan wel een “kleintje” zijn, frêle is het dier niet, want een pasgeboren neushoorn weegt al snel 60 kilogram.

Voor de verzorgers uit ZOO Planckendael was het een bijzondere gebeurtenis. “Het is de eerste keer dat wij de bevalling live konden zien, want vaak zoeken de dieren een besloten plekje op in het holst van de nacht. Het was prachtig om het te kunnen meemaken.” Ook de camera’s konden het bijzondere moment vastleggen en dat zorgt voor een unieke beelden van de geboorte.

Geen hoorn, wel neus

De naam van de diersoort doet anders vermoeden, maar het jong heeft nog geen hoorn. “Dat is heel normaal voor een pasgeboren neushoorn”, vertelt verzorger Jolien. “Per jaar groeit de hoorn zo’n zeven centimeter. Die blijft niet groeien natuurlijk, want door al het avontuur slijt die ook snel af. Gemiddeld wordt de hoorn bij een volwassen dier 60 centimeter lang. Het materiaal bestaat uit keratine, dezelfde samengeklitte vezels als onze nagels en haren.”

Verder laat het jong al alle bijzondere kenmerken van de volwassen Indische neushoorn zien. In een kleiner formaat natuurlijk. Zo lijkt het wel alsof het een harnas aanheeft. De huidplaten zitten aan elkaar vast en zijn een onderdeel van de huid van 2,5 centimeter dik. Daaronder zit een laag met heel zacht weefsel. Zo kan de neushoorn zich heel soepel draaien en keren. Zij loopt je in een wedstrijdje zo voorbij aan 40 à 50 kilometer per uur! Het gevolg is een bijzondere mengeling van schattig en stoer.

Neushoorn V

Hoe het pasgeboren jong van Karamat zal heten, weet ZOO Planckendael nog niet. Wat wel vaststaat, is dat alle nieuwe dierennamen in het jaar 2020 beginnen met een V.



De geboorte van de Indische neushoorn is geweldig nieuws, want het is een kwetsbare en bedreigde diersoort. Oud volksgeloof zegt immers dat hun hoorn geneeskrachtige eigenschappen heeft, maar dat is een fabel. Ze zijn ook het slachtoffer van stroperij en van het verdwijnen van hun habitat in India en Nepal. In het wild zijn er nog maar 2.200 dieren in leven.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen - Planckendael)