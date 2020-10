indoor-contactsporten zoals basket, zaalvoetbal, judo en volleybal verboden

Sportverenigingen in de Antwerpse voorkempen moeten hun douches sluiten, en ook het gebruik van kleedkamers wordt er beperkt. Dat hebben alle burgemeesters daar samen beslist. Het is een bijkomende maatregel, in de hoop de uitbraak van het corona-virus te stoppen. Bij de sportverenigingen valt het trouwens op dat de nieuwe besmettingen steeds meer bij jongeren zitten.