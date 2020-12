indoorevenementen in Kapellen afgelast tot 1 maart

Als vooruitstrevende dansschool en organisator van Antwerpen danst is DansA!pen netzoals alle andere creatieve sportverenigingen geteisterd en op de proef gestelddoor het Corona virus en de strenge maatregelen. Omdat dansen inonze vingertoppen zit konden we zelfs thuis niet stilzitten. Vanaf de tweedelockdown konden de 12 niet meer deelnemen aan de groepslessen en werden wegenoodzaakt de lessen op afstand te organiseren. Via zoom steldenwe een choreografie samen. Omdat handen wassen en in uw kot blijven deboodschap van 2020 was hebben wij hier een hedendaagse weergave van neergezet. Het zoufantastisch zijn om deze Antwerpse handjes in de kijker te zetten en zoAntwerpen warm te maken om te dansen. We hopen dan ook om met volle goestingweer tango, hedendaags en ballet te dansen in 2021.