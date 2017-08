Indrukwekkend deelnemersveld voor Schaal Sels

De Schaal Sels van komende zondag belooft een echte topkoers te worden. Het deelnemersveld ziet er een stuk beter uit dan de spectaculaire editie van vorig jaar.



Uiteraard is de winnaar van toen, veldrijder Wout Van Aert, opnieuw aanwezig. Hij zal vooral concurrentie krijgen uit Nederlandse hoek. Want de enige aanwezige World Tour-ploeg, Lotto NL Jumbo, vaardigt een sterk team af. Blikvangers daarin zijn Lars Boom, ex-wereldkampioen veldrijden. En Dylan Groenewegen, de spurter die in de Tour de slotrit op de Champs Elysees won. Een andere opmerkelijke naam aan de start is voormalig Belgisch kampioen Stijn Devolder.