Nieuws Indrukwekkende Lego-creaties in de Handelsbeurs

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En dan een tentoonstelling die zeker in de smaak zal vallen bij de jongsten, maar ook bij de oudere kinderen onder ons. In de Handelsbeurs staan meer dan tachtig Legocreaties voor de expo Bricks in the City.