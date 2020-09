Een heel goeieavond. Er zijn drie mannen aangehouden in het onderzoek naar de gekaapte helikopter van afgelopen vrijdag op de luchthaven van Deurne. Alledrie komen ze uit Limburg. De hoofdverdachte, Mike G., wilde z'n vrouw uit de gevangenis bevrijden. Een andere verdachte zegt niets af te hebben geweten van dat plan. De heliport waar de mannen met wapens de helikopter instapten is privé domein, strenge controles zijn daar niet verplicht.De 3 mannen die in de helikopter zaten, die gekaapt is, zijn alle drie aangehouden. Het zijn allemaal Limburgers. 1 man is de hoofdverdachte., Mike G. Hij wilde zijn vrouw Kristel uit de gevangenis bevrijden. 1 van de 3 verdachten zegt dat hij niets afwist van het plan. De heliport in Deurne waar ze met wapens een helikopter instapten, is privé en daar zijn strenge controles niet verplicht.