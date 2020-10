Ineos bezorgd: "Ze hebben omheiningen doorgeknipt"

Ineos bevestigt vandaag in een reactie dat de activisten zich toegang tot privéterrein aan de Scheldelaan hebben verschaft door omheiningen door te knippen. "De ordediensten zijn ter plaatse om de situatie mee op te volgen", klinkt het. "Wij zijn uiteraard bezorgd vanwege de vlakbij gelegen chemische installaties. Ineos neemt alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van de chemische installaties, de omgeving en de actievoerders te vrijwaren. Wij hebben ook de buurbedrijven daarover ingelicht."

Het chemiebedrijf stelt verder dat de argumenten van de activisten tegen 'Project One' niet kloppen. Ethyleen en propyleen zijn de bouwstenen voor essentiële chemische producten die deel uitmaken van het dagelijkse leven, zoals in de auto-, bouw-, energie- en medische sector, klinkt het, en worden niet louter gebruikt voor wegwerpplastic.

Voorts stelt Ineos dat het project voor een verduurzaming van de chemische industrie in Europa zal zorgen. "Het is 25 jaar geleden dat we nog eens zo'n investering - 5 miljard euro - naar de EU hebben gehaald", aldus het bedrijf. "Project One zal minder dan de helft CO2 uitstoten van de huidige best presterende vergelijkbare installaties in Europa. Zo komt de lat hoger te liggen voor andere, meer vervuilende installaties."

Dat er voor de fabriek bomen moeten worden gerooid, klopt volgens Ineos wel. "De bomen op deze site zijn ontstaan op industriegrond, in havengebied", klinkt het echter. "Wanneer wij deze terreinen niet bebouwen, zullen ze voor een ander industrieel project worden ingezet."

Ineos belooft ter compensatie elders meer bomen aan te planten dan het wettelijk verplicht is. "Ook met de aanwezige beschermde diersoorten gaan we met de grootste zorgvuldigheid om", stelt Ineos. "De aangetroffen kolonie behaarde bosmieren zal een nieuwe thuis krijgen in beschermd natuurgebied en voor de rugstreeppad gaan we een nieuwe voortplantingsplaats maken en een nieuwe habitat zoeken."

Foto Belga