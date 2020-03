INEOS bouwt 2 fabrieken in 10 dagen om handgeltekort in Europa op te vangen

INEOS is de grootste Europese producent van de twee belangrijkste grondstoffen voor ontsmettingsmiddelen: isopropylalcohol (IPA) en ethanol. De bestaande productievestigingen draaien momenteel volop en richten de productie in eerste instantie op medische toepassingen. Het bedrijf zal nu twee nieuwe fabrieken bouwen om er antibacteriële handgel te maken.

INEOS, een van 's werelds grootste productiebedrijven, heeft vandaag plannen aangekondigd om 1 miljoen flessen desinfecterende handgel per maand te produceren om het Europese tekort op te vangen. Deze zullen worden geproduceerd volgens de specificaties van het WHO (World Health Organisation) en specifiek worden ontworpen om bacteriën en virussen te doden.

INEOS is van plan om zowel de standaard als de steeds populairder wordende 'zakformaat' flessen handgel te produceren en is al in gesprek met verkooppunten in heel Europa. De leveringen aan ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen gratis zijn voor de periode van de crisis; voor particulieren zullen de flessen via de detailhandel verkrijgbaar zijn.

INEOS zal een fabriek bouwen in het Verenigd Koninkrijk (Newton Aycliffe) om binnen 10 dagen 1 miljoen flessen handgel per maand te produceren en zal dit initiatief vervolgens ook in Duitsland (Herne) herhalen