Ineos heeft vergunning beet, maar milieu-organisaties willen strijd niet staken

Chemiebedrijf Ineos heeft van de provincie een vergunning gekregen om een ethaankraker te bouwen in de Antwerpse haven. Project One is een mega-installatie met een kostenplaatje van bijna 3 miljard. De provincie heeft de vergunning verleend met de voorwaarde dat Ineos op tien jaar tijd klimaatneutraal moet worden. De Bond Beter Leefmilieu bekijkt of er een beroepsprocedure nodig is. Het bedrijf zelf zegt de meest milieuvriendelijke stroomkraker in Europa te zullen bouwen.