Ineos herschikt miljardenproject in Antwerpse haven

Chemiebedrijf Ineos gaat de geplande bouw van een PDH-eenheid in de Antwerpse haven uitstellen om voorrang te geven aan de ethaankraker. Dat zegt het bedrijf gisteren na berichtgeving door MO* Magazine.

Het bedrijf herfaseert 'Project One' om in te spelen op de Europese marktvraag naar bepaalde chemische grondstoffen, klinkt het. De plannen van Ineos in de Antwerpse haven, onder de noemer Project One, bestaan uit de bouw van twee grote installaties: een propaandehydrogenatie-unit of PDH-unit voor de productie van propyleen enerzijds, en een ethaankraker voor de productie van ethyleen enerzijds. In de oorspronkelijke plannen zouden beide installaties parallel worden ontworpen en gebouwd, maar daar stapt de chemiereus nu van af. De ethaankraker krijgt prioriteit, de PDH-unit wordt uitgesteld.

Acute vraag naar ethyleen

Volgens woordvoerder Nathalie Meert is de focus op de ethaankraker ingegeven door de acute vraag naar ethyleen op de Europese markt. 'De markt voorspelt een gemiddelde groei in de vraag naar ethyleen op jaarbasis van 4 procent voor de volgende vijf jaar. De toegang tot propyleen ligt iets makkelijker dan voor ethyleen, daarom prioriteren we de kraker. Hierdoor kunnen we al onze middelen en medewerkers toewijzen aan de kraker en ondersteunende infrastructuur en nutsvoorzieningen.' Ook zonder de PDH-unit zal de bouw van de ethaankraker met ruim 3 miljard euro de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar blijven, klinkt het bij Ineos. Met de investering zal het bedrijf zelf ethyleen produceren, in plaats van de chemische grondstof te moeten importeren.

Niks te maken met protestacties

De beslissing heeft bovendien niets te maken met de lopende protestacties van klimaatgroepen, benadrukt Meert. In december gingen 14 milieuorganisaties in beroep tegen een omgevingsvergunning voor voorbereidende werken voor het project. Het vergunningstraject is nog steeds lopende en zal door deze herschikking aangepast worden, zegt Ineos. Wanneer er effectief van start kan gegaan met de bouwwerken, is nog niet geweten.

(foto © Ineos)