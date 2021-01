INEOS Styrolution kondigt plannen aan voor de bouw van een demonstratiefabriek in Antwerpen

INEOS Styrolution, de wereldleider op het gebied van styreen, kondigde vandaag haar plannen aan voor de bouw van een demonstratiefabriek in haar vestiging in Antwerpen om de productie van ABS-kunststof uit gerecycleerde grondstoffen te testen.

De plannen voor de nieuwe fabriek maken deel uit van het project "ABSolutely Circular", dat ondersteuning krijgt van het LIFE-programma van de EU. De fabriek van INEOS Styrolution is bedoeld als aanvulling op een door projectpartner Indaver geplande demonstratie-eenheid, waardoor Antwerpen het toonaangevende Europese centrum voor de recycling van styrenics wordt.

Bart van der Zee, Technical R&D Project Lead bij INEOS Styrolution, licht toe: "Samen met onze projectpartners delen we de visie om kunststofafval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Ik ben er trots op deel uit te maken van dit project en ik nodig technologieleveranciers uit zich bij ons aan te sluiten voor deze missie. We staan namelijk nog steeds open voor nieuwe partners om met ons te gaan samenwerken aan het demonstratiefabriekproject in Antwerpen."

Over INEOS Styrolution

INEOS Styrolution is de toonaangevende, wereldwijde leverancier van styreen met een focus op styreenmonomeren, polystyreen, standaard ABS en styreenspecialiteiten. Met productiefaciliteiten van wereldklasse en meer dan 90 jaar ervaring helpt INEOS Styrolution zijn klanten succes te hebben dankzij eersteklas innovatieve en duurzame oplossingen die ontworpen zijn om hen een concurrentievoordeel in hun eigen markten te geven en tegelijkertijd de circulaire economie voor styreen te helpen realiseren. Het bedrijf levert styreentoepassingen voor veel dagelijkse producten in uiteenlopende sectoren waaronder automotive, elektronica, huishouden, bouw, gezondheidszorg, verpakkingsindustrie en speelgoed/sport/vrijetijd. In 2019 bedroeg de omzet 5 miljard euro. INEOS Styrolution heeft ongeveer 3600 mensen in dienst en heeft 20 productievestigingen in tien landen.

Meer info: www.ineos-styrolution.com

(bericht en foto : Ineos)