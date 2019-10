Infomarkt aanleg fietsostrade Kalmthoutsesteenweg-Paviljoenweg

Gaan bestuurders hun snelheid verlagen als ze op een originele manier op de maximumsnelheid worden gewezen? Dat gaat de stad uitzoeken met een proefproject. Eind augustus bracht de stad nog op heel wat plaatsen nieuwe wegmarkeringen aan om bestuurders te wijzen op de zone 30. Maar chauffeurs nemen het niet altijd zo nauw met die snelheidslimiet. De stad hoopt nu een gedragsverandering te bekomen met een proefproject. In de Verzoeningsstraat in Borgerhout komen er grote groene schildpaddenstickers op het wegdek, die de straat moeten opfleuren en die mensen onbewust moeten associëren met trager rijden. En in de Haantjeslei in Antwerpen zullen beelden van bewoners te zien zijn die vragen om maximum 30 per uur te rijden. De stad gaat de snelheid in de straten meten en vergelijken om te weten of de methode werkt.