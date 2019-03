Infomarkt afbraak 150kV-lijn Zandvliet-Lillo

Goed nieuws voor Gerrit Wouters en Ann S'Heeren. Het koppel uit Zoersel opent volgende week opnieuw de bed and breakfast in Portugal, die vorige zomer volledig afbrandde. De bosbranden in Monchique waren een harde klap, maar met de steun van familie en vrienden begon het koppel aan de wederopbouw. En nu zijn ze helemaal klaar voor de opening.