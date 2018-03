Infomarkt bouw fietstunnel Ekeren

Vanaf de 3de week van april is de Statiestraat in Ekeren door de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Later in mei ook voor fietsers en voetgangers.

Infrabel, het district Ekeren en Riolink nodigen iedereen uit op de infomarkt op donderdag 29 maart tussen 18 en 20.30 uur in Kasteel Hof De Bist (252 cc), Veltwijcklaan 252, Ekeren.



Iedereen is doorlopend welkom om de plannen en de planning van deze werkzaamheden in te kijken en vragen te stellen. Er is geen algemene voorstelling, je kan dus zelf kiezen wanneer je tussen deze uren langskomt zonder dat je iets mist.

Meer info

wijkoverleg Ekeren

tel. 03 338 29 07

wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be

Praktisch

donderdag 29 maart 2018

van 18 tot 21.30 uur

252 cc Hof De Bist | podiumzaal (2de verdieping)

Veltwijcklaan 252

(park Hof De Bist)

(bericht en afbeelding : District Ekeren)