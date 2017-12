Ingebruikname fietsbrug uitgesteld door werken Posthofbrug

De fietsbrug in Berchem, die reeds voltooid is, kan dit jaar niet meer in gebruik genomen worden. Bij het opbreken van het voetpad en de parkeerstrook op de Posthofbrug bleek de waterdichte laag, die de brug over de Ring beschermt tegen water, aan vervanging toe. Om de veiligheid naar de toekomst te garanderen, wordt deze laag nu eerst hersteld.Hierna volgt de verbinding van de fietsbrug met de Posthofbrug.

Midden oktober plaatste en werkte de aannemer de ontbrekende delen van de fietsbrug in Berchem af. Ondertussen maakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werk van de vernieuwing van de leuning van de Posthofbrug. AWV startte ook de voorbereidende werken voor de aanleg van het fiets- en voetpad.

Bij het opbreken van het voetpad stelden de werfcontroleurs vast dat de waterdichte laag niet meer in goede staat was. Deze waterdichte laag voorkomt dat water in de brug sijpelt en zo de brugstructuur aantast. Het herstellen van deze waterdichte laag is specialistenwerk. De juiste materialen en werkwijze worden bepaald na een diepteonderzoek, dat de ernst van het probleem in kaart brengt.

Met een blik op de toekomst besloten de partners (AWV, NMBS, de stad Antwerpen en provincie Antwerpen) de herstelling onmiddellijk te laten uitvoeren met de beste garantie op jarenlang, veilig en kwalitatief fietsplezier.

Timing

In de loop van de volgende weken vlakt de aannemer de Posthofbrug uit en brengt een waterdichte coating aan. Na afloop van deze werken staat de afwerking van het fietspad, de verbindingen met de fietsbrug en het Ringfietspad op de agenda. De asfaltlaag kan pas aangebracht worden vanaf het moment dat de asfaltcentrales terug opengaan. De werkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleidingsroute

Voor de fietsers is een omleidingsroute voorzien op het dubbelrichtingsfietspad aan de zijde van de Posthofbrug. Om de veiligheid te garanderen werden ondertussen alle obstakels zoals biggenruggen en verkeersborden verwijderd.

(foto : provincie Antwerpen)