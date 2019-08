Nieuw leven in de Antwerpse Zoo. Want daar is zaterdagavond een Maleise tapir geboren. Of het een jongetje of een meisje is, is op dit moment nog niet geweten. Daarvoor moet de baby eerst een plasje doen. Wat wel bekend is, is dat hij of zij geboren is met het slurfje eerst. De bevalling van mama Nakal verliep heel vlot. In amper tien minuten tijd floepte de baby eruit. Het jong is gezond en naar verluidt ook heel vinnig. De geboorte van de tapir is goed nieuws omdat deze dieren bedreigd zijn.