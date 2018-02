Ingrijpende herstellingen Antwerpse ring: zware verkeershinder in tweede week paasvakantie

Op de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne is een verzakking van het wegdek vastgesteld. Om verdere schade te vermijden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen zijn herstellingen noodzakelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal daarom het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken over een lengte van 15 meter volledig verwijderen en vernieuwen. De werken duren 6 dagen en 7 nachten en zullen, om de hinder te beperken, tijdens de tweede week van de paasvakantie uitgevoerd worden. In de weken voor de herstellingen zullen er ’s nachts wel al enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware verkeershinder en raden aan om de Antwerpse ring tijdens de tweede week van de paasvakantie zoveel mogelijk te mijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een verzakking in het wegdek van de Antwerpse ring ter hoogte van de afrit Deurne (nr. 2) vastgesteld. Deze verzakking situeert zich over de volledige breedte van de Antwerpse ring in beide rijrichtingen. De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaats vonden dwars onder de ring. De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt en dit schadebeeld veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te garanderen moet het wegdek hersteld worden.

De herstelling die het agentschap uitvoert situeert zich op de drie rechtse rijstroken van de ring richting Nederland, namelijk de afrit naar Deurne en de rechterrijstrook van de ring. Daar is het wegdek er het slechtst aan toe. Op de overige rijstroken zien we ook een licht niveauverschil maar is de situatie aanvaardbaar.

Gezien het schadebeeld volstaan lokale, oppervlakkige herstellingen niet maar moet het agentschap de zwaarst beschadigde zone volledig verwijderen en vernieuwen. Concreet zal een strook wegdek van 15 lang en 11 meter breed verwijderd en vernieuwd worden. Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 cm, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort.

Na de werken zal AWV de situatie blijven monitoren om te zien of het gewenste resultaat bereikt is en of ook de toestand van de overige rijstroken aanvaardbaar blijft dan wel ingrepen vereist.

De werken starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april.

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden (drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook).

Om de hinder te spreiden zal het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring. Het verkeer op de ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking.

De afrit en de oprit Deurne worden afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden via de op- en afrit Merksem.

De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

In de weken voorafgaand aan de werken zal 's nachts een tijdelijke doorsteek gemaakt worden. De hinder hierdoor zal beperkt zijn.

(foto © Belga)