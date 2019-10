Initiatief 'office on wheels' loopt niet op wieltjes

Office on Wheels schrapt acht van de negen verbindingen op filegevoelige lijnen. Alleen het traject Gent-Zaventem blijft over. De andere trajecten, waaronder ook Antwerpen-Rumst-Zaventem, bleken niet rendabel.

Het idee was dat pendelaars tijd konden besparen door op de kantoorbus al aan de slag te gaan. Aan boord waren bureaus, stopcontacten, draadloos internet, printers en een koffiemachine. In Antwerpen vertrok de bus vanaf de parkeerplaats bij Pidpa aan de Desguinlei richting de carpoolparking in Rumst en daarna naar het vliegveld in Zaventem... maar er stapten gewoon te weinig mensen op de bus. Office on Wheels hoopt wel bedrijven te vinden die interesse hebben in een pendeldienst tussen verschillende vestigingen.