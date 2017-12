Digitaal inschrijfsysteem voor kinderopvang en vakantiewerkingen vanaf januari

Op 1 januari 2018 start de gemeente Boom met een digitaal inschrijfsysteem. Ouders zullen vanaf dan via dit systeem kunnen inschrijven voor de activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang, de speelplein- en tienerwerking en de sportkampen. Ouders kunnen via de gemeentelijke website een account aanmaken en inloggen. De gegevens moeten slechts één keer doorgeven worden voor alle werkingen.

Ouders krijgen vanaf nu een account toegewezen en krijgen een login toegestuurd. Om het gebruik van het systeem toe te lichten, vindt op 8 januari om 19u een infomoment plaats in de polyvalente zaal van het OCMW (J. Van Cleemputplein 1), met inschrijving.

Ouders die niet over een pc beschikken, zullen in de toekomst op de diensten zelf terecht kunnen om in te schrijven.

Voor meer informatie of inschrijvingen voor het infomoment kan iedereen terecht op de jeugddienst, de buitenschoolse kinderopvang, de sportdienst en het loket kinderopvang of via bko@boom.be