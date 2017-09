Inschrijvingen ‘Bewegen naar de Zon’ starten vandaag voor Vlaamse scholen

U heeft vanmorgen misschien ook wat traantjes moeten wegvegen of wie weet wat enthousiasme in toom moeten houden. Want het is 1 september, en voor tienduizenden kinderen uit Antwerpen betekent dat de eerste schooldag. En in basisschool Drakenhof in Deurne is dat vandaag extra bijzonder, want hun straat is vanaf nu een schoolstraat.