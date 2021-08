Inspecteurs trekken sprintje om minderjarige winkeldief te klissen

Een politiepatrouille hoorde gisteren tumult aan een parfumeriewinkel in de Leysstraat. Ze zagen een man wegvluchten in de richting van de Kipdorpvest, achterna gezeten door twee mensen. De verantwoordelijke van de winkel vertelde dat er net een winkeldief was weggelopen. Al lopend zetten de inspecteurs mee de achtervolging in. De winkeldief probeerde zich nog te verstoppen achter een auto, maar kon toch door de politie worden gearresteerd. Tijdens zijn vlucht had de verdachte de buit weggegooid. De jongen van 15 jaar werd voorgeleid bij de jeugdrechter en is in gesloten instelling geplaatst. Hij verblijft illegaal in ons land. Hij had voor 173 euro aan parfum gestolen.