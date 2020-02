Inspectie geeft joodse school in Antwerpen laatste kans

De joodse secundaire school in Antwerpen waarover enkele maanden geleden ophef ontstond wegens hun erg conservatieve instelling, heeft een vernietigend rapport gekregen van de onderwijsinspectie. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Grote tekorten in het muziekonderwijs, geen seksuele opvoeding, compleet verouderde gebouwen, te weinig aandacht voor kwaliteit: de onderwijsinspectie heeft een vernietigend rapport gemaakt over de Antwerpse joodse secundaire school Yavne, waaronder ook de meisjesschool Benoth Jerusalem valt. De school krijgt nog negen maanden om dat recht te trekken, anders start in november de procedure om haar erkenning in te trekken. Benoth Jerusalem kwam enkele maanden geleden in het nieuws na klachten van ouders. Zij klaagden aan dat de school extreem ver gaat in de interpretatie van de joodse religieuze principes. Leerlingen kregen zelfs straf als ze in hun vrije tijd een video van Donald Duck bekeken. Ook zou de directie dictatoriale trekjes vertonen en meisjes uit de joodse gemeenschap pesten als ze zich te kritisch opstelden.

De doorlichting van de school is er gekomen naar aanleiding van een jaarlijks inspectiebezoek. De vorige minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), heeft zulke jaarlijkse bezoeken ingesteld voor alle negen erkende joodse scholen, na klachten dat ze de eindtermen niet halen. De onderwijsinspectie laat weten dat naast Yavne nog één basisschool op basis daarvan een extra doorlichting krijgt.

(bron : Het Nieuwsblad - archieffoto ATV)