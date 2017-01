Er zit opnieuw een dynamiek in het ondernemersmilieu in de Antwerpse regio. De provincie Antwerpen is goed voor bijna 30 procent van de startende ondernemingen in Vlaanderen. Toch moeten jongeren continu warm gemaakt worden voor het ondernemerschap. De provincie Antwerpen en Voka - Kamers van Koophandel Mechelen, Antwerpen-Waasland en Kempen geven met de Vliegende Startersbrigade een duwtje in de rug van jonge mensen die een eigen zaak willen beginnen. Voor de tweede sessie in de Antwerpse regio trok gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé richting Wuustwezel.



Jongeren van vandaag hebben ongelimiteerde mogelijkheden na het behalen van hun diploma. Sommigen zoeken een baan, anderen willen liever op eigen benen staan. “Bij het opstarten van een eigen zaak ontbreekt het de jongeren echter dikwijls aan informatie, motivatie, ervaring en begeleiding”, stelt gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé.



De Voka - Kamers van Koophandel Mechelen, Antwerpen-Waasland en Kempen denken mee met de jongeren van vandaag die willen investeren in een ondernemerscarrière. Speciaal voor hen organiseert de Vliegende Startersbrigade gratis praktijkgerichte infosessies met de steun van de provincie Antwerpen. De voorlaatstejaars handel en boekhouden-informatica van het Stella Matutina instituut kregen gedurende de laatste twee lesuren de Vliegende Startersbrigade op bezoek.

Inspirerende ondernemers doen jongeren goesting krijgen in een eigen zaak



De Vliegende Startersbrigade is een project om jongeren warm te maken voor ondernemerschap. “Vanuit persoonlijke ervaringen spreek ik de scholieren aan en probeer ik hen duidelijk te maken dat een job gaan zoeken niet de enige optie is, maar dat een job creëren ook mogelijk is”, vertelt Simon Lehaen van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “We behandelen in die sessie enkele inspirerende voorbeelden van jonge ondernemers, welke specifieke eigenschappen er typisch zijn voor een ondernemer en geven de jongere mee hoe ze van start kunnen gaan als zelfstandige.”



In de Antwerpse regio worden per schooljaar 40 sessies van de Vliegende Startersbrigade georganiseerd. “Ondernemerschap is de bron van alle welvaart. Jongeren sensibiliseren en warm maken voor ondernemerschap is dan ook werken aan de welvaart voor onze kinderen en kleinkinderen”, stelt Sven De Vocht van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.