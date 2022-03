Instagrampagina 'De Straatnaam' onthult de geschiedenis achter straatnamen

In Schelle was het een prachtig eindejaar voor natuurfotograaf David Van den Broeck. Want met zijn cameraval wist hij deze week beelden te schieten van een otter. Een zeldzaamheid, want het WWF schat dat er maar zo'n 20 otters rondlopen in Vlaanderen. Meer beelden van David Van den Broeck: https://www.instagram.com/davidvdbroeck_nature/