Instorting school: Kans om vermisten levend terug te vinden is klein

De brandweer heeft een tweede overleden persoon vanonder het puin van de ingestorte school in aanbouw gehaald. Dat gebeurde zaterdagochtend rond 6 uur. Enkele uren eerder was de man die men vrijdag al had gelokaliseerd en van wie men wist dat hij overleden was, al vanonder het puin gehaald.





De twee overleden personen zijn een Portugese en een Roemeense man. De drie vermisten die nog gezocht worden, zijn twee Portugese mannen en een Russische man.